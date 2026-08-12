Команда FMX13 выступит в Подмосковье на фестивале мотокультуры

В пятницу и субботу, 14 и 15 августа, в городах Зарайск и Наро-Фоминск пройдут завершающие выступления команды профессиональных райдеров FMX13. Мероприятия проводятся в рамках фестиваля мотокультуры этим летом в Подмосковье, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидят захватывающие трюки: прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, параллельные прыжки, сальто и другие. Наиболее зрелищным номером будет сальто на багги — его выполняют всего четыре человека в мире, среди которых капитан команды FMX13, самый титулованный фристайл-мотокросс-райдер России Алексей Колесников.

Украсит выступление спортсменов известный музыкант, чемпион России, Европы и вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Расписание выступлений:

14 августа — г. Зарайск, ул. Советская, д. 23 (площадь возле здания администрации), начало в 16:30;

15 августа — г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16А (площадка для картинга спортивной школы «Трудовые резервы»), начало в 17:00.

Вход свободный. 6+.