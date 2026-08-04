Команда FMX13 выступит на фестивале мотокультуры в Клину

В предстоящую субботу, 8 августа, в Клину состоится выступление команды фристайл-мотокросса FMX13. Оно пройдет в рамках фестиваля мотокультуры, который проходит в Московской области с конца весны.

Команда FMX13 во главе с самым титулованным райдером России Алексеем Колесниковым представит жителям и гостям Клина номера повышенной сложности. Спортсмены покажут прыжки на мотоциклах с элементами акробатики, параллельные прыжки, сальто и другие трюки. Капитан команды Алексей Колесников выполнит самый сложный трюк — сальто на багги.

В перерывах между заездами выступит известный музыкант, чемпион России, Европы и вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Выступление команды FMX13 пройдет перед Клинским ледовым дворцом по адресу: улица Карла Маркса, 99. Начало в 17:00. Вход свободный.