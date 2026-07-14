Команда FMX13 выступила в Лобне: три тысячи зрителей увидели сложнейшие трюки

В субботу 11 июля на парковке перед Дворцом спорта «Лобня» прошло выступление команды профессиональных райдеров FMX13. Спортсмены продемонстрировали впечатляющие трюки на мотоциклах и багги, привлекая внимание трех тысяч жителей и гостей города.

Руководитель команды FMX13 — один из лучших спортсменов по фристайл-мотокроссу в России Алексей Колесников. Участники команды выполняли сложные трюки: параллельные и синхронные прыжки, сальто назад, акробатические элементы в воздухе. Особенно впечатляющим был трюк с сальто на багги, который выполнил капитан команды Алексей Колесников. Всего в мире этот трюк могут выполнить четыре человека, включая Алексея.

В перерывах между выступлениями спортсменов зрителей радовал известный битбоксер России Вахтанг. Музыкант является чемпионом России, Европы и дважды вице-чемпионом мира в этой дисциплине.

Следующий заезд команды FMX13 состоится 18 июля в Чехове. Начало в 17:00. Вход свободный.