Команда FMX13 выступила с трюками на мотоциклах в Чехове

В субботу, 18 июля, в городе Чехов прошла зрелищная спортивная программа с участием команды фристайл-мотокросса FMX13. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, более тысячи человек пришли посмотреть на уникальные трюки на мотоциклах и багги.

Команда известна своими сложными номерами, включая синхронные и параллельные прыжки с акробатикой в воздухе, сальто назад и другие сложные элементы. Один из самых ярких трюков — сальто на багги — демонстрирует капитан команды, самый титулованный райдер России Алексей Колесников.

Кроме того, в перерывах между заездами выступил известный российский битбоксер Вахтанг, чемпион России и Европы, дважды вице-чемпион мира по битбоксу.

Следующее выступление команды FMX13 запланировано на 25 июля в Дубне. Начало в 17:00. Вход свободный.