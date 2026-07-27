Команда FMX13 выступила на фестивале мотокультуры в Дубне

В субботу, 25 июля, на площади вокзала Большая Волга в Дубне состоялось выступление команды фристайл-мотокросса FMX13. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, посмотреть на шоу собралось семь с половиной тысяч человек.

Участники команды показали зрителям сложные номера: синхронные и параллельные прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, сальто назад, цунами и другие трюки. Основатель и капитан команды, один из лучших FMX-райдеров России Алексей Колесников продемонстрировал самый зрелищный и трудноисполнимый трюк — сальто на багги.

В перерывах между заездами выступал известный российский битбоксер Вахтанг — чемпион России и Европы и дважды вице-чемпион мира по битбоксу.

Следующее выступление команды FMX13 пройдет 8 августа в Клину. Начало в 17:00. Вход свободный.