Команда FMX13 вновь покорила зрителей мотофристайлом

16 мая в городе Рошаль, Московская область, состоялось второе в этом сезоне выступление команды мотофристайла FMX13. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, на представление пришло около 2,5 тысяч человек.

Команда FMX13 уже не в первый раз демонстрирует свои навыки жителям и гостям Подмосковья. Впервые они представили мотофристайл в 2024 году. В арсенале спортсменов сложнейшие трюки на мотоциклах: сальто назад, цунами, синхронные прыжки и акробатические элементы.

Руководителем команды является самый титулованный райдер России, основатель отечественного мотофристайла, уроженец подмосковной Коломны Алексей Колесников. Он — один из четырех человек в мире, кто исполняет один из самых сложных трюков — сальто на багги.

Выступление мотофристайлистов сопровождал известный музыкант и популярный битбоксер России и мира Вахтанг.

Следующее выступление команды мотофристайла пройдет 23 мая в Ступино. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.