Команда фермы из Лотошина выиграла премию на всероссийском форуме

Команда из Подмосковья, представлявшая крестьянско-фермерское хозяйство «ТехноВелес», стала лауреатом престижной премии «Признание команд» в номинации «Возрождение земли». Это достижение стало одним из самых заметных событий всероссийского управленческого форума «Россия – время команд».

На форуме участники обменивались опытом и формировали современную методическую базу, которая способна развить отечественную школу управления.

Конкурсная программа форума проходила на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Более 80 секций деловой программы работали в течение двух дней. Свои знания и идеи участникам передали около 150 ведущих спикеров. Также на 50 площадках проводили практические занятия, совместную работу и классы по развитию навыков командного взаимодействия.

Премия «Признание команд» не только выявляет наиболее успешные коллективы, но и способствует созданию единой управленческой методологии, расширению экспертного сообщества и внедрению передовых практик.

В этом году команды соревновались сразу в нескольких ключевых номинациях: «Служение Отечеству», «Технологический прорыв», «Возрождение земли», «Народное единство», «Культурное наследие», а также в специальной категории «Будущие поколения».

Команда «Велес» из Лотошина, которую возглавил Артем Климович, оказалась в числе лучших в стране. Высокая оценка подтверждает не только профессионализм участников, но и значимость их подхода к развитию сельского хозяйства и возрождению аграрного сектора в целом.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что победа подмосковной команды — это не просто признание ее заслуг, но и подтверждение важности стратегического мышления и совместной работы в деле развития земельных ресурсов.