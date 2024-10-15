Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по дзюдо

Открытые соревнования на призы «Школы единоборств „Авангард“» состоялись в Королеве. Дзюдоисты из Лобни показали на них высокие результаты, заняв места на пьедестале почета.

Турнир собрал юношей и девушек из Московской области в возрасте от 9 до 12 лет. Городской округ Лобня представляли воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс».

Бронзовыми призерами первенства стали Фаррух Рахимов, Иван Белокриницкий и Егор Королев. Золотые награды завоевали Лаврентий Алексанян, Тимур Кузнецов, Матвей Мировский и Матвей Курносенков.

Власти муниципалитета уделяют развитию спорта много внимания. В Лобне функционируют 18 спортивных секций. Ребята, которые занимаются в них, успешно выступают на соревнованиях самого разного уровня. Самыми востребованными видами спорта в городе являются хоккей, футбол, баскетбол, художественная гимнастика, плавание, дзюдо, карате и тхэквондо.

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