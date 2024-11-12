Студенты из Дмитрова выступят в финале конкурса лидерских качеств

Команда Дмитровского техникума отправилась в Нижний Новгород, чтобы представить Московскую область на финале Всероссийского конкурса «Команда Первых». Студенты уверены, что смогут продемонстрировать высокий уровень профессионализма и практических навыков.
Всероссийский конкурс «Команда Первых» стал важной вехой для студентов, стремящихся развивать лидерские качества и социальные навыки. Команда «Лидеры ДТ» прошла региональный этап с отличием и теперь будет бороться за призовые места в финале. В конкурсе участвуют студенты, которые уже зарекомендовали себя в учебе и общественной жизни. Он помогает раскрыть лидерский потенциал, а также приобрести новые знания и практический опыт, который пригодится в будущем.
«Мы желаем участникам удачи, ярких эмоций, новых знакомств и побед!» — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.