Студенты из Дмитрова выступят в финале конкурса лидерских качеств

Всероссийский конкурс «Команда Первых» стал важной вехой для студентов, стремящихся развивать лидерские качества и социальные навыки. Команда «Лидеры ДТ» прошла региональный этап с отличием и теперь будет бороться за призовые места в финале. В конкурсе участвуют студенты, которые уже зарекомендовали себя в учебе и общественной жизни. Он помогает раскрыть лидерский потенциал, а также приобрести новые знания и практический опыт, который пригодится в будущем.

«Мы желаем участникам удачи, ярких эмоций, новых знакомств и побед!» — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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