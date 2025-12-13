Команда Дмитрова стала лауреатом всероссийского патриотического проекта

Команда города воинской славы Дмитров под названием «Четыре короны» стала лауреатом III степени на Первом Всероссийском патриотическом проекте «ГородА Победы.ПЕРВЫЕ». Финальный гала-концерт и церемония награждения прошли в Подмосковье 9–10 декабря, собрав более восьми тысяч зрителей.

В условиях жесткой конкуренции среди коллективов из более чем 15 городов России дмитровская команда продемонстрировала высокий уровень исполнения и сплоченность участников. Их авторские постановки, посвященные памяти Великой Отечественной войны и подвигу современных защитников Отечества, были высоко оценены профессиональным жюри. Основной идеей композиции стала преемственность поколений и сохранение исторической памяти.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поздравил команду с заслуженной наградой, отметив, что они достойно представили город на всероссийском уровне и продемонстрировали силу духа и искренний патриотизм.

Успех команды стал результатом совместной работы множества людей. В подготовке проекта участвовали наставник команды Михаил Харченко, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов, а также образцовые коллективы, включая ансамбль танца «Сюрприз» и Большой детский хор имени Яворовской.

Творческая команда ЦДК «Созвездие» выступила организатором и координатором проекта.