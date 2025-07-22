Команда Богородского округа выступила на туристском слете в Марий Эл

В Марий Эл прошел туристский слет, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собравший более 500 участников из разных регионов. Мероприятие собрало 37 команд из 29 регионов России и семи регионов Республики Беларусь.

Шесть дней соревнований были полны эмоций и активности. Команды соревновались в спортивном ориентировании и проходили пешеходные дистанции, а также принимали участие в творческих конкурсах, таких как визитная карточка, краеведческие программы и туристские газеты.

Команда из Ногинского Центра образования, под руководством Людмилы Бауриной и Галины Майсак, продемонстрировала выдающиеся результаты. Ногинчане завоевали золотые медали в конкурсах туристских навыков и визиток, а также серебряные награды в краеведении, стенгазетах и туристской песне. В итоговом зачете спортивной программы команда вошла в топ-10, подчеркнув высокий уровень своей подготовки и командного духа.