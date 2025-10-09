Команда Богородского округа сыграет в Хоккейной лиге Восточного Подмосковья

Первый матч в Хоккейной лиги Восточного Подмосковья новичок первенства, команда «Богородск», сыграет уже 19 октября в Электростали. Соперником станет обладатель главного трофея лиги — команда «Кристалл».

Ногинчане уже успели сыграть на своем льду три товарищеских матча, один из которых, с электростальским «Авангардом», завершился вничью. В двух других хозяева победили черноголовский «Импульс» и «Металлург» из Электростали.

«Состав почти укомплектован на сто процентов, поэтому до начала Первенства лиги спаррингов больше не намечено. Команда тренируется на своем катке на улице Климова, отрабатывает взаимодействия в звеньях, игру в большинстве и меньшинстве», — добавил тренер «Богородска» Глеб Скворцов.

Он также отметил Дмитрия Селютина, экс-ЦСК ВВС, «Тамбов», «Челны», «ХУМО» и Александра Васильева, экс-«Витязь», московский «Спартак», «Рязань», которые, наряду с играющим руководителем команды Вячеславом Кулеминым набрали неплохую форму.

По словам наставника, в самое ближайшее время в итоговую заявку на сезон будут добавлены еще два-три хоккеиста. Это будут очень известные игроки с международным опытом.