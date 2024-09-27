Команда Богородского округа стала второй на областном туристическом слете

Три команды из Богородского округа приняли участие в туристско-краеведческом слете учащихся Московской области. Воспитанники Центра образования № 45 заняли второе место среди 400 спортсменов из 21 округа Подмосковья.

Туристско-краеведческий слет учащихся Московской области проходил в Щелковском округе на территории детского лагеря «Юнармеец». Участники соревновались в трех возрастных группах: младшая, средняя, старшая. Ребята продемонстрировали свои знания в таких областях, как топография, ориентирование, оказание первой доврачебной помощи. Кроме того, они показали свои навыки в обустройстве бивака и прохождении туристской полосы препятствий.