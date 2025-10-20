Команда Богородского округа победила в Хоккейной лиге Восточного Подмосковья

В ледовом дворце спорта города Электростали на арене встретились электростальский клуб «Кристалл» и «Богородск» из Ногинска. Страсти на льду были нешуточные.

Встреча стала настоящим испытанием для обеих команд. Игра выдалась напряженной и захватывающей, с обилием острых моментов и красивых комбинаций. В итоге в упорной борьбе со счетом 2:1 победила команда «Богородск».

К этой победе игроки из Богородского округа шли через усердную работу, продемонстрировав системный подход. Напомним, на пути к дебюту в Хоккейной лиге Восточного Подмосковья ногинчане на своем льду сыграли три товарищеских матча, один из которых с электростальским «Авангардом» завершился вничью 4:4. В двух других хозяева победили черноголовский «Импульс» — 9:3 и «Металлург» из Электростали — 11:6.

Кроме этого, в итоговую заявку на сезон были добавлены известные игроки с международным опытом. Команду тренирует Глеб Скворцов, который ранее работал в электростальской спортшколе и команде мастеров «Кристалл».