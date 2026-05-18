Команда Богородского округа победила на конкурсе родительских комитетов

Позади остались четыре месяца отборов и более 200 тысяч участников. В этот день на сцену вышли сильнейшие, чтобы на деле доказать, на что способна дружба и сплоченность между детьми, родителями и учителями.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых», ресурсный центр «Навигаторы детства», «Российский детско-юношеский центр» и Корпоративный университет развития образования.

В финал смогли выйти 600 человек. Родители стали не просто зрителями, а активными участниками испытаний, проходя задания вместе с детьми и классными руководителями. Оценивались выставка-презентация «Семья и школа — воспитываем вместе», творческая визитка «Секреты дружного класса».

Гран-при среди старших классов завоевала команда «Родительский десант» из Богородского округа, представлявшая шестой класс Б Центра образования № 30. Ребята, родители и педагоги доказали, что настоящий секрет дружного класса — в любви, взаимовыручке и умении идти к цели плечом к плечу.