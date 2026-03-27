Команда «Богородск» в дебютном сезоне стала призером Хоккейной лиги

Подошел к завершению сезон Хоккейной лиги Восточного Подмосковья 2025-2026. Хоккейный клуб «Богородск» сформированный практически с нуля, не только сумел освоиться в турнире, но и завоевал бронзовые медали.

Главный тренер Глеб Скворцов считает: этот дебют можно считать безусловным успехом. Наставникназвал результат «хорошей четверкой», тем более, что он достигнут в экстремальных условиях. Главным камнем преткновения на старте стала психологическая совместимость игроков. Подобрать не просто партнеров, а единомышленников, оказалось сложнее выстраивания тактических схем.

Борьба за бронзу удалась на все сто процентов. Серия против «Ракеты» прошла под знаком кадровых проблем — в «Богородске» не выходили на лед Александр Васильев, Вячеслав Кулемин и Егор Алешин. Тем не менее, две победы над опытным соперником стали фундаментом, на котором строится будущее клуба.

Особую роль в становлении коллектива сыграли опытные игроки Андрей Леонов, Юрий Жданов, Дмитрий Селютин и Иван Воробьев. Выступление в составе таких известных хоккеистов, как Николай Жердев и Илья Крикунов, Глеб Скворцов назвал важным имиджевым шагом.