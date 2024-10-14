Баскетболисты из Павловского Посада победили на всероссийских соревнованиях
Межрегиональные соревнования по баскетболу среди юношей 2010 года рождения состоялись в селе Покровское. Победителями турнира стали воспитанники спортивной школы из Павловского Посада.
Участвовали в соревнованиях 64 команды, которые разыграли шесть первенств федеральных округов. 37 лучших команд в результате упорной борьбы пробились в полуфинал.
Подопечные тренера Ивана Чернышова из Павловского Посада стали лидерами первенства Центрального федерального округа и попали в первый раунд полуфинала первенства страны.
Ребята не впервые добились такого успеха. Годом ранее баскетболисты из спортшколы выиграли первенство России среди юношей 2010 года. В финале они вырвали победу у московского ЦСКА по счетом 54:53.
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