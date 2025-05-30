Команда автомехаников из Сергиева Посада стала призером конкурса профмастерства

В Орехово-Зуевском профессионально-педагогическом колледже прошел региональный конкурс «ПРОФИ-2025», где встретились лучшие команды автомехаников из Подмосковья. Команда Сергиево-Посадского колледжа достойно выступила и заняла третье место.

Во время конкурса участники прошли несколько этапов. Сначала они продемонстрировали знания правил дорожного движения, что важно для безопасного вождения. Потом ребята внимательно проверили коленчатый вал двигателя, чтобы найти возможные дефекты, что требует опыта и внимания. Следующим этапом было профессиональное вождение учебного автомобиля. Также они провели комплексную проверку технического состояния транспорта, оценив исправность разных систем.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что студенты показали высокий уровень подготовки, проявили командный дух и ответственность.