Команда администрации Солнечногорска пройдет обучение по развитию территорий

17 апреля муниципальная команда Солнечногорска приступила к обучающей программе, посвященной стратегическому развитию территории. Двухдневный семинар проходит в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и направлен на формирование общего видения будущего округа и усиление управленческого взаимодействия.

Программа обучения охватывает ключевые направления развития современных муниципалитетов, включая командную работу, туризм, искусственный интеллект, креативную экономику и работу с жителями.

В первый день семинара особое внимание уделено роли команды в процессах управления изменениями и выявлению точек роста территории. Открывающую лекцию «Модель изменений: Команда» провел первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров. Он рассказал о формировании готовности к изменениям внутри муниципальных команд и значении команды как основы устойчивого развития.

«Обучение команды администрации Солнечногорска — часть системной работы „Сенежа“ с муниципалитетами по всей стране, в основе которой лежит подготовка управленцев нового типа. В частности, через Центры развития компетенций государственных и муниципальных служащих, разработанные „Сенежем“, мы собираем и тиражируем лучшие кадровые практики по всей стране. Мы убеждены, что сильная муниципальная команда — один из ключевых факторов качества жизни людей, поскольку именно на этом уровне принимаются решения, которые жители ощущают каждый день», — сказал Сергей Бочаров.

В обучении участвуют более 40 представителей администрации Солнечногорска. Формат совместной работы позволяет сформировать единый подход к развитию территории, согласовать управленческие решения и выстроить общее понимание приоритетов и целей.

Глава городского округа Солнечногорск Московской области Константин Михальков отметил, что современное муниципальное управление требует не только оперативных решений, но и стратегического мышления.

«Для команды администрации важно не просто реагировать на текущие вызовы, а видеть перспективу, понимать точки роста территории и работать на опережение. Благодарны экспертам Мастерской управления „Сенеж“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ за возможность посмотреть на развитие округа шире: как на систему, в которой важны и люди, и экономика, и современные технологии, и качество среды для жителей», — подчеркнул Константин Михальков.

В работе с командой администрации участвуют федеральные эксперты-практики. Руководитель Исследовательского центра АНО «Креативная экономика» Артем Космарский рассказал о роли креативных индустрий и локальной экономики как факторов развития территорий.

Далее участники погружаются в современные инструменты развития муниципалитетов, основанные на уже существующих ресурсах — локальной идентичности, природных особенностях и культурном потенциале, которые могут стать основой повышения привлекательности территории.

Руководитель направления «Туризм и гостеприимство» АНО «Энергия развития» ГК «Росатом», Вита Саар представит подходы к развитию туризма как стратегического направления муниципалитета. Генеральный директор Center-Game и управляющий партнер PREinc Олег Панин обсудит применение искусственного интеллекта в муниципальном управлении, включая работу с данными и взаимодействие с жителями.

Завершающим этапом станет стратегическая сессия с элементами форсайта «Образ муниципалитета 2030», в ходе которой участники сформируют видение будущего территории и определят практические решения для дальнейшей работы администрации.