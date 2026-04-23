Команда из Серебряных Прудов вышла в финал турнира «Знание. Игра»

Команда «Вафля», представляющая Серебряно-Прудскую школу имени маршала В. И. Чуйкова, пробилась в финал турнира «Знание. Игра». Это соревнование собирает знатоков из числа школьников и студентов колледжей. В финале встретятся участники из 89 регионов России, а также из Республики Абхазия и Республики Беларусь. Финальная встреча запланирована на 15 мая в Москве, в Национальном центре «Россия».

За время отборочных этапов было организовано 20 игр, и теперь в финале соберутся около 500 участников. По итогам состязания будут определены 10 лучших команд: абсолютный победитель и девять призеров, которые получат ценные подарки от партнеров мероприятия.

Турнир Знание.Игра входит в перечень мероприятий Минпросвещения России, рекомендуемых для воспитательной работы. В новом сезоне 2025–2026 годов продолжится соревнование по спортивному «Что? Где? Когда?». Участвовать смогут команды школьников и студентов СПО (14–18 лет), а также студентов вузов и работающей молодежи (18–25 лет).

