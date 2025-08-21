Колоссальный труд врачей. Воробьев поздравил коллектив центра Рошаля с первой годовщиной

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив Детского клинического центра имени Рошаля с важной датой — первой годовщиной со дня открытия. Центр создали благодаря поддержке президента России. За год он стал местом, где спасают здоровье и жизни сотен тысяч детей.

За год здесь помощь получили более 200 тысяч маленьких пациентов из Подмосковья и других регионов страны. В стационаре прошли лечение 25 тысяч детей, 165 тысяч обратились в консультативно-диагностический центр, а 18 тысяч воспользовались возможностью телемедицинских консультаций.

«Эти цифры — не просто статистика. За ними стоит колоссальный труд врачей, медсестер, сотрудников центра. От всей души поздравляю коллектив центра и главного врача Татьяну Шаповаленко с первой годовщиной. Спасибо за профессионализм, преданность делу и заботу о детях!» — отметил губернатор.

Врачи центра провели 14 тысяч операций, и более 60% из них были малоинвазивными, что позволяет детям быстрее восстанавливаться. Центр критических состояний принял почти три тысячи обращений, свыше 1,7 тысячи детей доставили сюда из других больниц, в том числе с помощью санитарной авиации.