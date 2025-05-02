Колонна военной техники в честь Дня Победы пройдет по улицам Дубны 7 мая

В одной колонне с современными автомобилями пройдет легендарная техника: БМ-13 «Катюша», ЗИС-5, ГАЗ-67, ГАЗ-69 и мотоцикл М-72. Автопробег стартует 7 мая в 10:00 от поста охраны «КПП — Программистов» Особой экономической зоны «Дубна». Маршрут пройдет через весь город.

После шествия техники в 11:00 гостей приглашают на закладку капсулы времени с посланием потомкам в «Сквере 75-летия Победы». Помимо этого, на территории Особой экономической зоны «Дубна» состоится шествие «Георгиевская лента» и праздничный концерт в Конгресс-центре.

Напомним, что в 2025 году «Сквер 75-летия Победы» отреставрировали: восемь информационных стендов расскажут гостям о героях округа, о победоносном оружии, о жизни в военное время.