Коломна заняла 5-е место по сбору урожая в Подмосковье

Более 11 тысяч тонн урожая собрали агрономы в городском округе Коломна. Он занимает пятую строчку в рейтинге по этому показателю в Подмосковье.

Как сообщило министерство сельского хозяйства, Коломна показала высокие результаты по сбору урожая. Площадь полей в этом году составила 15 тысяч гектаров, агрономы соберут около 1,3 тысячи гектаров овощей и почти три тысячи гектаров картофеля.

«Массовая уборка овощей с закладкой на хранение еще не началась, работы планируются на конец сентября. К сбору картофеля для реализации приступили хозяйства „Северка“, „Сергиевское“ и „Озеры“. Убрано на сегодня 65,9 гектара, средняя урожайность — 240 центнеров с гектара», — рассказала заместитель начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка администрации округа Анастасия Липатова.

Лидерами списка урожайности в этом году в Подмосковье стали: Зарайск, там собрали 57,7 тысячи тонн, Серебряные Пруды и 30,4 тысячи тонн урожая, Луховицы, урожайность здесь составила 21,8 тысячи тонн.

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