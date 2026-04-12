Коломна взрастила новых паралимпийцев

В городе Коломна два спортсмена, Сергей Чернов и Игорь Подустов, вошли в резерв сборной России по фехтованию на колясках. Это решение принято на основании результатов всероссийских соревнований и тренировочных сборов.

Оба спортсмена начали заниматься фехтованием после реабилитации. Игорь Подустов раньше увлекался легкой атлетикой, а после восстановления решил попробовать себя в фехтовании. В Коломне он начал обучение с нуля под руководством серебряного призера Олимпийских игр Ашота Карагяна. Сначала он освоил шпагу, затем перешел к рапире. Сергей Чернов присоединился к этому виду спорта по приглашению Подустова. Когда он познакомился с фехтованием, то находился в госпитале и пробовал разные дисциплины. На первых тренировках он активно включился в работу и начал быстро показывать прогресс, в том числе благодаря поддержке товарищей по залу.

Важным событием стал чемпионат России по фехтованию на колясках, который прошел с 1 по 8 апреля в Уфе. Сергей Чернов успешно дебютировал в составе сборной Московской области по рапире и показал уверенный рост результатов. Игорь Подустов занял 17-е место в личных соревнованиях, преодолев групповой этап и 1/16 финала. В командном первенстве сборная Московской области заняла шестое место.

Ранее Подустов достиг 1/8 финала Кубка России и завоевал бронзу открытого чемпионата Московской области. По итогам этих выступлений оба спортсмена вошли в резерв национальной сборной.