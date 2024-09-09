Коломна выиграла 22 медали на всероссийском турнире по боевым искусствам

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств прошли в Анапе. Турнир проводится с 2008 года. В этот раз участие в нем приняли более 7,5 тысячи спортсменов из более чем 70 регионов России. Они представляли 22 вида единоборств: карате, самбо, армейский рукопашный бой, капоэйру и другие.

Наталья Поддубная, София Кузнецова и Наталья Бычкова из Коломны победили в командных зачетах по карате среди девушек 16-17 лет. Кроме того, вторыми в индивидуальных номинациях стали Денис Друсинов, Никита Михайлов, Анастасия Мельникова и София Кузнецова, а также Маргарита Фирсова из города Озеры. Также юниоры выиграли четыре серебряных и пять бронзовых наград в личных зачетах, и еще четыре призовых места заняли в командных соревнованиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».