Более 100 врачей из Коломны получили земельные участки за 3 года

В этом году десять врачей из Коломны и Озер получили участки по программе «Земля врачам». Всего за три года действия программы землю предоставили 160 специалистам.

Программа «Земля врачам» стартовала в Подмосковье в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Врачи могут бесплатно получить участок для строительства дома или личного хозяйства. Список доступных для участия специальностей включает 39 направлений, а недавно в него добавили врачей-психиатров.

«Эта мера помогает привлекать новых специалистов, в том числе самых дефицитных, в наши больницы и поликлиники», — отметила заместитель главы округа Кристина Потиха.

Чтобы участвовать в программе, нужно отработать в подмосковной госмедицине не менее трех лет, не быть участником программы «Социальная ипотека» и не владеть ранее предоставленной государственной землей. Участок выдают на шесть лет. Если за это время построить дом, землю можно оформить в собственность.

Подать заявку можно через администрацию или региональный портал. Процесс занимает около двух недель.

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