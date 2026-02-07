Коломна вновь собрала любителей конькобежного спорта

В городе Коломна на набережной реки Коломенки семь февраля в девять часов тридцать минут состоялось значимое событие в мире спорта — прошли открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню зимних видов спорта. Конькобежный центр «Коломна» стал одной из 33 площадок страны, где проводились состязания.

В этот день на лед по всей России вышли более 12 тысяч участников — любителей спорта разных возрастов и уровней подготовки. Символично, что Коломна, город с богатыми конькобежными традициями, вновь приняла соревнования с большой историей.

«Лед надежды нашей» впервые прошел еще в начале 1980-х годов. Именно с этих стартов начался путь в большой спорт у многих звезд отечественного конькобежного спорта.

Главный судья соревнований Евгений Волнухин отметил: «На Московскую область выделена квота 500 участников минимум. Но, как правило, мы всегда наблюдаем большой интерес среди жителей города Коломны, ну и ближайших городов. Что, соответственно, нас не может не радовать».

Соревнования проводятся в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». К участию приглашались все желающие — от 9 лет и старше. В программе были забеги на дистанции 100 метров.