Коломна вновь присоединится к акции «Вода России»

В пятницу, 17 апреля, Коломна вновь — уже в третий раз — присоединится к всероссийской экологической акции «Вода России». Активисты, волонтеры и неравнодушные жители округа соберутся вместе, чтобы привести в порядок берега Репинских прудов.

Ранее, в прошлом году во время акции «Вода России» в Коломне добровольцы привели в порядок сразу три территории — прибрежную зону реки Костерка в поселке Радужный, берег Оки вблизи Акатьевской косы и каскад Щуровских прудов. А в 2024 году — расчистили от мусора территорию у реки Северка в поселке Непецино.

Поучаствовать в экологической акции могут все желающие. Начало мероприятия в 11:00. Координаты точки сбора — 55.095140, 38.756229 (Коломна, район улицы Толстикова, Репинские пруды).

Напомним, всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится по инициативе Министерства природы России в рамках реализации президентского проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году сезон уборки берегов водоемов стартует 17 апреля одновременно по всей стране.