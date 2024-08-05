Коломна стала участником всероссийского туристического форума в Выборге

В Выборге прошел всероссийский туристический форум «Россия вдохновляет на путешествия», в котором принял участие и городской округ Коломна. На мероприятии свои проекты представили 76 спикеров сферы туризма и смежных отраслей.

Прошедший в Выборге всероссийский туристический форум «Россия вдохновляет на путешествия» объединил более 300 представителей туристической отрасли из 100 городов России и Беларуси. Городской округ Коломна также представил свои проекты.



Мероприятие длилось три дня. Собравшиеся принимали участие в экспертных сессиях, лекциях, пленарных заседаниях, изучали презентации успешных туристических проектов. На форуме выступили 76 экспертов сферы туризма и смежных отраслей.



Коломна презентовала свои проекты в двух сессиях: «Музеи и городской туризм» и «Россия событийная».

«На всероссийском форуме мы рассказали о большом разнообразии экскурсионных программ в нашем городском округе, о брендах и флагманских туристических объектах. Пригласили гостей на ближайшие мероприятия — день города Озеры, текстильный фестиваль „Ткань Озер“, фестиваль-конкурс „Лука — море!“, яблочно-книжный фестиваль в Коломне и день города Коломны», — отметила Дарья Тельнова, начальник управления по культуре и туризму администрации округа.

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