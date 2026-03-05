Коломна стала лучшим городом музейного туризма в России

Городской округ Коломна стал лауреатом третьей Всероссийской премии «Туристические города», завоевав первое место сразу в двух номинациях — «Город музейного туризма» и «Город туристических брендов». На звание лучших претендовали представители из 70 регионов страны.

Церемония награждения прошла 28 февраля в Касимове. На звание лучших претендовали представители из 70 регионов страны. Из 387 проектов в финал вышли 195, в их числе — семь подмосковных городов. Премии присуждали по итогам прошлого года.

Коломна продолжает развивать туристическую привлекательность. Число гостей, посещающих город, ежегодно растет. Только за новогодние праздники в 2026 году Коломна приняла на 21 тысячу больше туристов, чем годом ранее.

«В городе постоянно увеличивается количество музеев и других мест отдыха, открываются новые арт-пространства, например, свечная студия, второй проект музея-мануфактуры „Душистыя Радости“ — „Игрушечная“, „Кружечный двор“, совместный проект с библиотеками Коломны „Изба-читальня“. После масштабного благоустройства возобновил свою работу вэйк-парк, открылись новые рестораны», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации округа.

За прошлый год на территории Коломны и Озер прошло 13 фестивалей федерального и регионального уровня. Среди самых ярких — «Шкинь-опера», «Ткань Озер», «Спарта» и «Рябинушка».