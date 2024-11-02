Коломна стала лидером Подмосковья по онлайн-голосованию собственников жилья

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ежемесячное заседание межведомственной комиссии провели в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Участники обсудили, как идет переход собственников на электронный формат голосования в системе ГИС ЖКХ, а также рассмотрели проблемные вопросы в сфере управления многоквартирными домами.

По словам начальника управления по работе с управляющими организациями министерства Максима Гущина, главная цель межведомственной комиссии — получить объективную картину управления многоквартирными домами в Подмосковье.

«Например, Коломна у нас передовик по электронному голосованию. По предварительным итогам пять домов в ходе голосования на ГИС ЖКХ набрали необходимый кворум для дальнейшего перехода этого процесса полностью в онлайн формат», — пояснил Гущин.

По итогам заседания в министерстве оценили эффективность работы управляющих компаний в 517 многоквартирных домах Подмосковья.