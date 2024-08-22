Коломна приняла участие в конкурсе на федеральный грант для благоустройства

Сквер «Блюдечко» в Коломне принял участие во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Победителей, которые получат федеральные гранты на обновление общественных пространств, назовут 26 августа.

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, что сквер находится между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки. Проект, который представили на конкурсе, предполагает создание зон отдыха с уличной мебелью, размещение арт-объектов и озеленение.

Жителям предложат несколько вариантов использования территории, каждый из которых можно будет опробовать с помощью одного из маршрутов.

Верхний ярус сквера будет доступен для всех групп пользователей и оборудован безбарьерной средой. Нижний ярус останется без пешеходных покрытий, но получит усиленный газон.

Победителей конкурса объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте малыегородароссии.рф.

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