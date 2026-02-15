Коломна поборется за победу в нескольких номинациях туристической премии

Город участвует в престижной премии «Маршрут построен» в нескольких категориях. Только в 2025 году Коломну посетили более двух миллионов туристов.

Как один из старейших городов Подмосковья, Коломна заявлена в номинации «Туристический город». Богатая история, множество монастырей и храмов, более 50 музеев и памятных мест дают право претендовать на победу в этой категории.

В номинации «Активный туризм» представлен маршрут «Маршальский треугольник», созданный в 2021 году. Его протяженность — 120 километров, он охватывает Коломну и Зарайск. Конкуренцию ему составит маршрут «Таежный», который стартует от поселка Лесной, идет через деревни Воловичи и Захаркино вдоль левого берега Оки и заканчивается в Коломне. По пути туристы встречают видовые панорамы, напоминающие сибирские пейзажи.

Еще один претендент — маршрут «Степи Осетровья» протяженностью 18 километров через Зарайский и Луховицкий округа. Помимо пешего, возможен водный вариант путешествия. В этой же категории за победу борется «Коломенский дендропарк», где представлены около 90 видов деревьев и кустарников, оборудованы места отдыха.

Загородный комплекс «ЭкоДеревушка» на базе фермерского хозяйства заявлен в двух номинациях: «Туристический город» и «Глэмпинг года».

В категории «Культурно-исторический туризм» представлена интерактивная экскурсия-квест по территории Коломенского кремля — познавательная программа для детей и взрослых.

Сейчас идет второй этап конкурса — народное голосование, которое продлится до 11 марта. Поддержать претендентов можно здесь.