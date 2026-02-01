Коломна объединилась на масштабной уборке после снегопада

К акции присоединились волонтеры из Подмосковья, активисты «Молодой Гвардии», сотрудники молодежного центра и местные жители. Основные места уборки — сквер у «Руси», территория возле памятного знака в честь 800-летия Коломны и пешеходные тропинки вокруг центра.

Холод не стал препятствием — участников согревало чувство общности и понимание важности их работы. Для многих это место связано с личными воспоминаниями.

«Мы здесь проводили время, у нас были дискотеки, встречи, события, которые до сих пор вспоминаем. Этот центр для нас очень ценен. Поэтому мы пришли помочь — потому что нам не все равно», — поделился волонтер, студент Коломенского аграрного колледжа и участник «Молодой Гвардии» Аристарх Подобедов.

Организаторы отмечают, что такие акции стали значимым дополнением к работе коммунальных служб в периоды сильных снегопадов и еще раз продемонстрировали готовность жителей объединяться в трудные для города времена.