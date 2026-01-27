Коломна и Озеры подготовились к новому мощному снегопаду

В ночь на вторник, 27 января, Подмосковье накрыл теплый атмосферный фронт, он принес потепление и снег. Началась метель, которая может продлиться до двух суток.

Синоптики ожидают выпадения половины месячной нормы осадков. Высота сугробов, предположительно, увеличится на 30-50 сантиметров.

Дорожные службы городского округа Коломна находятся в круглосуточном режиме работы. Во вторник, 27 января, на расчистку и обработку муниципальных дорог вышли 45 единиц техники — это тракторы МТЗ, комбинированные дорожные машины, погрузчики и грейдер, — а также 42 пеших специалиста.

Напомним, уборка дорог проводится по установленным приоритетам. В первую очередь от снега освобождают опасные участки дорог, дороги с высокой интенсивностью движения и те, по которым проходят автобусные маршруты. Особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб — скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов. Затем техника перемещается на городские дороги, дороги внутри сельских населенных пунктов, подъезды к СНТ и загородные дороги.

«Тем, кто за рулем, хочу напомнить: безопасность превыше всего. Будьте аккуратнее, соблюдайте скорость и держите дистанцию», — обратился к жителям глава городского округа Коломна Александр Гречищев.