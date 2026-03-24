Коломна: хлебозавод сохраняет традиции и спрос на белый хлеб

Коломенский хлебозавод продолжает работать на стабильном спросе, выпуская до пяти тонн белого хлеба ежедневно. Батон остается главной составляющей продаж, несмотря на расширение ассортимента и внедрение новых продуктовых линий.

Предприятие, история которого насчитывает почти сто лет, придерживается консервативного подхода к качеству. Рецептура белого хлеба остается неизменной с 1993 года, что считается конкурентным преимуществом. Потребители предпочитают привычный вкус экспериментам.

Даже при сокращении числа контрагентов ежедневные заказы на батон остаются на уровне нескольких тонн. Поставки охватывают не только Коломну, но и соседние города, такие как Луховицы, Озеры, Воскресенск, Егорьевск, Зарайск. Отдельный канал поставок — социальный сегмент: продукция отправляется в школы, включая Домодедово.

Технология производства остается опарной, более затратной по времени, но обеспечивающей стабильное качество. Опара бродит четыре часа, затем тесто проходит короткий цикл замеса и отправляется на автоматическую линию. Контроль происходит на каждом этапе — от муки до температуры в печи.

На заводе используют смешение муки разных поставщиков, чтобы выровнять клейковину и плотность, что снижает риски нестабильного качества и позволяет удерживать стандарт продукта.

В 2026 году в отрасли планируют ввести обновленные требования к производству хлеба, но на коломенском заводе менять базовую рецептуру не собираются. Здесь продолжают придерживаться проверенных стандартов и классических подходов, сформировавшихся еще в советский период.