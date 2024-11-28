Фольклорный спектакль покажут в Коломне 29 ноября

В Дворце культуры «Коломна» пройдет спектакль, посвященный русской песенной лирике. Представление станет частью форума, направленного на сохранение этнокультурного наследия.

Спектакль «Марфа Ивановна» представят артисты Липецкого областного центра культуры и участники фольклорного ансамбля. Основная идея постановки — выразить уважение русскому народу за сохранение лирических песен, отражающих богатство нашей культуры. Образ главной героини, крепостной крестьянки, становится символом народного таланта и упорства в передаче традиций будущим поколениям.

Мероприятие приурочено к двум юбилейным датам: семидесятилетию Липецкой области и сто тридцати пятилетию «Сборника русских народных лирических песен» Лопатина и Прокунина.

Представление пройдет 29 ноября в шесть часов вечера.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».