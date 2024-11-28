Набережную Дмитрия Донского благоустроят по просьбе жителей Коломны

В Молодежном центре «Русь» прошли обсуждения проекта благоустройства набережной Дмитрия Донского. Жители делились своими идеями о том, каким они хотят видеть это место в будущем.

На встрече горожане предлагали идеи по наполнению территории, активным зонам и общему внешнему виду набережной. Заместитель главы округа Сергей Цаплинский отметил, что все предложения, включая те, которые поступают через соцсети и письменно, будут обработаны в течение месяца. На их основе сформируют техническое задание для конкурса по созданию концепции.

Когда проект будет готов, его снова представят жителям. После обсуждений пройдет конкурс на разработку проектно-изыскательской документации, которая понадобится для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов.

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