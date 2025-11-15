Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» исполнилось 45 лет

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» отметила юбилей — 14 ноября учреждению культуры исполнилось 45 лет. В честь круглой даты сотрудники музея приготовили для жителей и гостей Коломны настоящий праздник.

Весь день все желающие могли посетить любую экспозицию картинной галереи бесплатно, присоединившись к экскурсиям и интерактивам, побывав на показе фильма или творческой встрече.

Вечернюю программу торжества открыла музыкальная лекция-концерт «Мелодия любви» — ее провела доктор культурологии Елена Щербакова. Затем для гостей прошла творческая встреча с автором выставки «При-ЧАСТНОСТЬ» Анатолием Червяковым, а завершил мероприятия праздничного дня концерт ансамбля русской песни «Раздолье».

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» — это художественный музей, который представляет различные жанры и направления современного российского изобразительного искусства. Музей располагается в особняке постройки конца XVIII — начала XIX веков — тут современное искусство становится классикой.

Свое название «Дом Озерова» получил по фамилии последнего владельца, купца первой гильдии, мецената, театрала-любителя и покровителя искусств Алексея Озерова, который был одним из крупнейших благотворителей Коломны в XIX веке.

Фондовое собрание «Дома Озерова» насчитывает более 12 тысяч единиц хранения. Коллекция представляет собой уникальное исторически сложившееся собрание произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, редких книг и скульптурных произведений.