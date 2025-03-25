Коломенский завод провел успешные испытания нового пассажирского тепловоза

Новый этап испытаний прошел тепловоз ТЭП70БС № 371 для дизель-поезда ДП2Д. Его изготовили на заводе в Коломне.
Локомотив испытали в ряде тестов на железнодорожной линии «Голутвин — Озеры» в Коломне. Исследования проводили специалисты Коломенского завода и всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава.
Они проверили измененный алгоритм электродинамического торможения. Сам поезд будет состоять из соединенных между собой тепловоза ТЭП70БС и вагонов электропоезда ЭП2ДМ.
Состав сможет осуществлять комфортные пассажирские перевозки. Он будет развивать скорость до 120 километров в час.
В его составе будет от двух до шести вагонов. Он сможет перемещаться и без вагонов. Также поезд способен работать в сцепе с другим локомотивом.
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