Коломенский завод представил свои разработки на международной выставке

Коломенский завод принимает участие в 25-й юбилейной международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2026». Форум проходит на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» со 2 по 5 марта.

В мероприятии участвуют представители более чем 800 компаний из разных стран, среди которых и Коломенский завод. В рамках стендовой экспозиции предприятие представило свои разработки, ориентированные на нужды энергетического рынка, особенно малой энергетики.

На сегодня Коломенский завод является единственным в России, кто может предложить серийные отечественные газопоршневые двигатели мощностью от 900 кВт. При этом продукция предприятия полностью защищена от рисков, связанных с ограничениями на поставки из-за рубежа материалов и компонентов, необходимых для обслуживания и ремонта энергетического оборудования. Важен и еще один нюанс: коломенские двигатели могут работать как на дизельном топливе, так и на «сырой» нефти, а также на попутном нефтяном и природном газе.

Завод представил на выставке макеты современных образцов продукции — газопоршневой электростанции ЭГПК-9, на которой в качестве силовой установки используется газопоршневой двигатель-генератор 1-9ГМГ, а также макеты газодизель-генератора 7ГДГ и дизель-генератора 31-26ДГ.