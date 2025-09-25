Коломенский завод представил продукцию на международной выставке

В Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорума» проходит 18-я международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА-2025», которая продлится до 26 сентября. Лучшие мировые судостроители - почти 650 компаний из 25 стран – представили здесь свои инновационные разработки. В числе участников – Коломенский завод.

Представители Коломзавода рассказали, что в рамках стендовой экспозиции завод представил на «НЕВЕ-2025» свои энергетические решения для нужд судостроительной отрасли.

Напомним, предприятие обладает более чем 120-летним опытом в дизелестроении, является разработчиком и изготовителем более 25 модификаций среднеоборотных дизельных двигателей, применяемых в судостроении в качестве главных и вспомогательных силовых установок.

На стенде Коломенского завода посетители выставки также могут ознакомиться с макетами продукции предприятия. Отметим, что Коломенский завод считается одним из старейших производителей дизелей в России и за весь период своего существования произвел около 45 тысяч двигателей разного назначения.