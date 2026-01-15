Коломенский завод отправил заказчику двигатель для самого мощного тепловоза

Трехсотый дизель‑генератор 18‑9ДГМ, произведенный Коломенским заводом, отправлен заказчику. После успешной проверки инспекцией РЖД двигатель доставили на машиностроительный завод в Брянске.

Заказчик установит агрегат на самый мощный в стране трехсекционный тепловоз 3ТЭ28.

Серийное производство дизель-генератора 18-9ДГМ и его сборка ведется на производственных площадях Коломенского завода со второго полугодия 2023 года. Агрегат 18-9ДГМ представляет собой модернизированный вариант серийных дизель-генераторов 18-9ДГ, которые Коломенский завод изготавливает для тепловозов 2ТЭ25КМ.

«Агрегат 18-9ДГМ стал сердцем магистрального грузового тепловоза с электрической передачей переменно-постоянного тока 3ТЭ28. Основная задача данного тепловоза — вождение тяжеловесных поездов весом до 7100 тонн в условиях сурового климата и сложного рельефа Дальневосточной железной дороги и Байкало-Амурской магистрали», — рассказали на Коломенском заводе.

Применение дизель‑генератора 18‑9ДГМ на тепловозах модели 3ТЭ28 позволило добиться отличных показателей производительности — независимо от рельефа. Даже на равнинной местности такой локомотив способен перевозить составы весом до 18 300 тонн.