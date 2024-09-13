Коломенский ЗАГС зарегистрировал 500 браков с начала года

В Коломенском управлении ЗАГС зарегистрировали брак 500-й пары с начала года. Юбилейную свадьбу сыграли Эдуард Яцук и Светлана Ракчеева.

Молодые люди познакомились на улице и сразу влюбились друг в друга. С первого взгляда возникла взаимная симпатия, которая переросла в глубокое чувство. После трех лет романтических отношений Эдуард и Светлана решили создать семью.

Молодожены Подмосковья могут выбрать официальную регистрацию брака в том числе и на специальных праздничных площадках, расположенных за пределами городских округов.

В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что в регионе работает специальный портал «Свадьба в Подмосковье» .

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