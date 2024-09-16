Вуз в Коломне начал сотрудничество с медуниверситетом в Нижнем Новгороде

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне заключил двухсторонний договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Этот вуз из Нижнего Новгорода входит в тройку самых востребованных в России.
Соглашение подписали ректор ГСГУ Жанна Леонова и ректор ПИМУ Николай Карякин. В планах у двух вузов разработка и запуск инновационных учебных и научных программ, а также обмен опытом среди студентов и педагогов. Вскоре университеты проведут совместные научные конференции и культурные программы.