Вуз в Коломне начал сотрудничество с медуниверситетом в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Коломна

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне заключил двухсторонний договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Этот вуз из Нижнего Новгорода входит в тройку самых востребованных в России.

Соглашение подписали ректор ГСГУ Жанна Леонова и ректор ПИМУ Николай Карякин. В планах у двух вузов разработка и запуск инновационных учебных и научных программ, а также обмен опытом среди студентов и педагогов. Вскоре университеты проведут совместные научные конференции и культурные программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».