«Коломенский посад» вошел в топ лучших объектов гастрономического туризма России

Единый музейно-творческий кластер «Коломенский посад» занял пятое место в рейтинге 50 лучших объектов гастрономического туризма России 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма.

Рейтинг составил авторитетный путеводитель 50 Best Tastes of Russia по результатам голосования 500 ведущих экспертов индустрии: рестораторов, отельеров, шеф-поваров, предпринимателей и профильных специалистов со всей России.

«Коломенский посад» — это кластер, объединяющий более десятка известных в Коломне и за ее пределами проектов, таких как музеи «Коломенская пастила», «Калачная», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых, «Коломенский навигатор», а также исторические производства и гастрономические объекты.

Ранее в топ-50 входили музеи «Коломенская пастила» и «Калачная». В этом году эксперты оценили системный эффект: когда несколько аутентичных пространств, каждое со своей историей и вкусом, работают как единая культурно-историческая и гастрономическая экосистема.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что в рейтинг также вошли другие объекты, среди которых туристический комплекс М2 в деревне Шульгино, Волоколамский м. о., Истринская сыроварня Олега Сироты, м. о. Истра, «Балаевская мануфактура» в туркомплексе «ЭкоДеревушка», г. о. Коломна, экоотель «Руза Фэмили Парк», Рузский м. о. и парк-отель «Орловский», Ленинский г. о.