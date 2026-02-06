Коломенский музей получил в дар уникальный коробок спичек

На одном из коробков размещено изображение Коломны. Наш город в первый и единственный — на данный момент — раз попал на коробку спичек.

Набор «10 чудес России» представляет собой оригинальную обложку и включает себя спички разных видов, от каминных до охотничьих, в отдельных коробках. На лицевых сторонах спичечных коробков изображены природные и архитектурные достопримечательности России. Коробок № 9 украшен видом коломенского кремля и содержит так называемые кабинетные спички — более длинные, чем привычные бытовые.

Напомним, в музее-заповеднике «Коломенский кремль» коллекция спичечных коробков начала формироваться несколько лет назад. Сейчас филуменистическая коллекция насчитывает около 200 экспонатов, изготовленных в XX–XXI веках.