Коломенский ГСГУ принял участие во всероссийском съезде для педагогов-психологов

В Москве прошел Всероссийский съезд психологических служб в системе образования. Мероприятие посетили 500 педагогов-психологов, руководители центров помощи, ученые и представители вузов. От коломенского ГСГУ участницей стала заведующая профильной кафедры Елена Белоус, сообщили в Минобразования МО.

На съезде обсудили развитие психологической помощи в процессе обучения: поддержку детей и подростков, усовершенствование работы служб в школах и вузах, а также введение необходимого сопровождения.

В ведомстве отметили, что Елена Белоус рассказала об ухудшении ментального здоровья школьников в больших городах. По ее словам, тревогу уже начали бить в пяти федеральных министерствах и Госдуме. Сейчас перед психологами стоит важная задача — найти решение этой большой проблемы.