Коломенский ГСГУ передал два квадрокоптера для бойцов СВО

Два высокотехнологичных квадрокоптера-разведчика отравились в зону СВО. Специально для военнослужащих их закупили сотрудники Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне.

В этом году 85 лет со дня основания отпраздновал Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне. В учебном заведении не стали организовывать пышный праздник, а направили средства на помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Как сказала ректор вуза Жанна Леонова, в сборе денежных средств приняли участие также сотрудники и преподаватели учреждения образования.

Коллектив вуза приобрел для бойцов два высокотехнологичных квадрокоптера-разведчика.

«Квадрокоптеры — это то, что сегодня необходимо нашим мужчинам на передовой. Убеждена, что инициатива помогать будет продолжаться. Мы переживаем за наших ребят и ждем домой с победой», — сказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Гумпомощь от университета уже отправили адресатам. Отметим, что на фронт ушли некоторые студенты и выпускники коломенского вуза.

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