Коломенский филиал Мособлэнерго повторно получил главную награду компании

В 2025 году Коломенскому филиалу «Мособлэнерго» вручили главную награду компании — переходящий вымпел «Лучшему трудовому коллективу за высокие профессиональные показатели». Торжественная церемония прошла в Серпуховском производственном отделении филиала.

Руководство «Мособлэнерго» и представители администраций городских округов Московской области поздравили коллектив энергетиков с получением награды. Среди них были глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, заместитель главы городского округа Серпухов Сергей Соин и другие официальные лица.

Представители администраций вручили работникам филиала почетные грамоты и отметили, что предприятие вносит важный вклад в развитие инфраструктуры региона.

Коломенский филиал успешно выполнил работы в рамках инвестиционной программы на 73 объектах, ввел в эксплуатацию более 29 километров линий электропередачи и провел капитальный ремонт на 138 энергообъектах.

«Мособлэнерго» выбирает лучший трудовой коллектив уже 12 лет подряд. В случае если филиал награждается третий раз, то вымпел остается у него навсегда. Коломенский филиал получил награду второй раз подряд.